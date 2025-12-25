Haberler

Aydın Açık Cezaevi'nde tahliye heyecanı: Yaklaşık 300 hükümlü serbest kalıyor

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan 11'inci Yargı Paketi ile Aydın'da yaklaşık 300 hükümlünün tahliye işlemi başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan 11'inci Yargı Paketi ile Aydın'da yaklaşık 300 hükümlünün tahliye işlemi başladı. İşlemleri tamamlanan ve cezaevinden tahliye edilenler, uzun süredir hasret kaldıkları yakınlarıyla kucaklaştı.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, tahliyelerin başlamasıyla birlikte hükümlü yakınları Aydın Açık Cezaevi önüne gelmeye başladı. Sevinç ve heyecanın hakim olduğu bekleyişte kimi aileler uzun süredir hasret kaldıkları yakınlarına kavuşurken kimilerinin ise bekleyişi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Eşinin tahliye olmasını bekleyen Aliye Sarıçiçek, "Benim eşim trafik cezasından dolayı içeride. 3 aydan beri cezaevinde. Gerçekten mezardan önceki son durak burası. Görüş günleri olsa da eşim aylardır evde değil, yokluğu zor geldi. Allah kimseyi buralara düşürmesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden hükümlü yakını Ramazan Eren Sarıçiçek, "Bu kararı çıkartan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese sevgi ve saygılarımı sunarak teşekkür ediyorum. Rabbim kimseyi ayrılıkla sınamasın, dertsiz derman vermesin. Babamın bugün çıkacak olmasından dolayı çok mutluyum. Heyecanla bekliyoruz, Allah bir daha buraları kimselere göstermesin" ifadelerini kullandı.

Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Gökhan Uyar, "Aile ve kurulu düzenim bozuldu. Bundan sonra her şeyi inşallah yeniden toparlamaya çalışacağız. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Dışarıda kendilerini yeni bir hayatın beklediklerini kaydeden Emrah Aktaş, "Çok şükür bugünlere kavuştuk. Allah herkese hakkında hayırlısını versin. Allah geride kalanların ailelerine sabır versin. Ailelerine kavuşanlar için de hayırlısı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

