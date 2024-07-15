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Ayasofya'da 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Programa İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrasında kılınan öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehit için hatim duası okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Öğlen namazından önce gerçekleştirilen programa İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrasında kılınan öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz Cami Yerel Haberler

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