Haberler

Ayancık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Ayancık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Kaymakam Ahmed Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı'nda, köylerin altyapı ihtiyaçları ve yatırım planları ele alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri Erkan Örnek ve Ergün Akyüz ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köy yollarının bakım ve onarımı, stabilize ve asfalt çalışmaları, içme suyu hatlarının yenilenmesi, fosseptik ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin ihtiyaçlar ile köylerde yürütülmesi planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Kaymakam Çelik, toplantıda yaptığı değerlendirmede, köylerde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca, birlik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona ererken; Kaymakam Ahmed Çelik, İl Genel Meclisi Üyeleri ve muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.