Ayancık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri Erkan Örnek ve Ergün Akyüz ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köy yollarının bakım ve onarımı, stabilize ve asfalt çalışmaları, içme suyu hatlarının yenilenmesi, fosseptik ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin ihtiyaçlar ile köylerde yürütülmesi planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Kaymakam Çelik, toplantıda yaptığı değerlendirmede, köylerde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca, birlik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona ererken; Kaymakam Ahmed Çelik, İl Genel Meclisi Üyeleri ve muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİNOP