AWS Kesintisi, Dünya Genelinde Milyonlarca Kullanıcıyı Etkiledi

Amazon'un dünya genelinde birçok tanınmış uygulamaya web hizmetleri sağlayan yan kuruluşu AWS'de yaşanan kesinti, Snapchat, Roblox, Duolingo ve Fortnite gibi uygulamalar üzerinden dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.

Dünya genelinde çok sayıda büyük şirket, üniversite ve hükümetlere uzaktan bilgi işlem, veri depolama ve çeşitli yazılım hizmetleri sunan Amazon'un yan kuruluşu AWS ( Amazon Web Services), bu sabah saatler süren bir kesinti yaşadı. Amazon'un yan kuruluşu AWS'nin ( Amazon Web Services) yaşadığı kesinti Snapchat, Roblox, Duolingo ve Fortnite gibi uygulamalar üzerinden dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Birçok kullanıcı Robinhood, McDonald's, Coinbase, Signal ve X gibi uygulamalarda da kesintiden etkilendiklerini paylaşırken, aralarında HBO Max, Lyft, Disney+, Prime Video, Hulu, IMDb ve Reddit'in de olduğu birçok hizmet ve uygulamanın kullanıcıları da sorun bildirdi. Kesintiden ayrıca Amazon Alexa, Ring kamera sistemleri ve havalimanlarında Amazon altyapısı kullanan kioskların da etkilendiği paylaşıldı.

Çalışmalar sürüyor

Şirketin web sitesinde yer alan verilere göre, sorunlar TSİ 10.00 sıralarında başladı. Kesintinin nedeni henüz açıklanmazken Amazon, TSİ 14.00'te yaptığı açıklamada sorunların tamamının giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini duyurdu. Amazon'dan yayımlanan açıklamada, "Temel DNS sorunu tamamen giderildi ve çoğu AWS hizmeti artık normal bir şekilde çalışıyor. Ancak çözümün tamamen sağlanması yolunda çalışmalar sürerken bazı taleplere yanıt sınırlı kalabilir" denildi. - WASHINGTON