Avustralya'da İslamofobi Raporu: 7 Ekim Dönüm Noktası

Dünya genelinde artan İslamofobi tehlikeli boyutlara ulaşarak, insan yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Müslümanlara yönelik saldırıların artarak devam ederken, Avustralya'dan duruma ilişkin bir rapor yayınlandı. Avustralya hükümetinin İslamofobi ile Mücadele Özel Elçisi olarak atadığı Aftab Malik tarafından hazırlanan raporda, ülkedeki Müslüman karşıtı duyarlılığın arttığı belirtildi. Avustralya'da İslamofobinin normalleşmesinin yaygın hale geldiği ve birçok olayın artık göz ardı edildiği vurgulanan 60 sayfalık raporda, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihi, İslamofobinin eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı en son dönüm noktası olmuştur" denildi.

"İslamofobiye yol açan nefret, korku ve önyargıyı ortadan kaldırmalıyız"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İslamofobi ile Mücadele Özel Elçisi Aftab Malik ile düzenlediği basın toplantısında, İslamofobiye dair raporun sunduğu 54 öneriyi değerlendireceklerini söyledi. Albanese, Avustralyalıların dini inançlarına göre hedef alınmasının ülkenin temel değerlerine saldırı olduğunu belirterek, "Avustralyalılar, herhangi bir toplulukta, kendi evlerinde güvende hissedebilmelidir. İslamofobiye ve toplumumuzdaki bölünmeye yol açan nefret, korku ve önyargıyı ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aftab Malik ise "Gerçek şu ki, Avustralya'da İslamofobi sürekli bir şekilde var olmuştur; kimi zaman inkar edilmiş ama asla tam anlamıyla ele alınmamıştır. Kamusal alanlarda hakaret, duvar yazıları gördük. Müslüman kadınların ve çocukların, yaptıkları bir şey için değil, kim oldukları ve ne giydikleri yüzünden hedef alındığını gördük" dedi. - CANBERRA