Avukat Mücahid Küçük'ten İnternetten Alışverişte Sözleşme Uyarısı
Avukat Mücahid Küçük, internet üzerinden alışverişin mesafeli sözleşmelere tabi olduğunu belirterek, vatandaşların alışveriş yapmadan önce sözleşme tanımlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İnternetteki satış sitelerine yüklenilen misyonun önemli olduğunu söyleyen Mücahid Küçük, "İnternet sitelerinden alışverişte sorumluluk konusunda konuşacak olursak özellikle internetteki satış platformuna nasıl bir misyon yüklendiğine bakılması gerekiyor. Eğer hem parayı tahsil edip hem de malın teslimine yönelik süreci kendisi yürütürse, bu durumlarda internetteki satış sitelerinin de sorumluluğu gündeme gelmektedir. Çünkü artık üretici firmalar kendi satışlarını internet sağlayıcıları üzerinden yaptıkları için, Yargıtay bir kararında bunlar artık aracılık konumunu geçmiş artık sağlayıcı olarak işlem yaptıklarından sorumlu olabileceklerine dair kararı var" dedi.

Küçük, sözleşmedeki tanımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşların özellikle sözleşmenin tanımında mesafeli olduğu için ilk başta ayıplı ürünün iadesi ve cayma haklarının olduğunu unutmaması gerekiyor. Eğer kendi cayma haklarını kullanmayacaklarsa ayıplı mala ilişkin bedel indirimi yada ücretsiz tamir isteme gibi haklarının olduğunu unutmamalılar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
