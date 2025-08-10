Avukat Mücahid Küçük'ten İnternetten Alışverişte Sözleşme Uyarısı

Avukat Mücahid Küçük, internet üzerinden yapılan alışverişlerin mesafeli sözleşmeli olduğunu söyleyerek; "Vatandaşlar alışverişte önce sözleşme tanımlarına bakmalı" dedi.

İnternetteki satış sitelerine yüklenilen misyonun önemli olduğunu söyleyen Mücahid Küçük, "İnternet sitelerinden alışverişte sorumluluk konusunda konuşacak olursak özellikle internetteki satış platformuna nasıl bir misyon yüklendiğine bakılması gerekiyor. Eğer hem parayı tahsil edip hem de malın teslimine yönelik süreci kendisi yürütürse, bu durumlarda internetteki satış sitelerinin de sorumluluğu gündeme gelmektedir. Çünkü artık üretici firmalar kendi satışlarını internet sağlayıcıları üzerinden yaptıkları için, Yargıtay bir kararında bunlar artık aracılık konumunu geçmiş artık sağlayıcı olarak işlem yaptıklarından sorumlu olabileceklerine dair kararı var" dedi.

Küçük, sözleşmedeki tanımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşların özellikle sözleşmenin tanımında mesafeli olduğu için ilk başta ayıplı ürünün iadesi ve cayma haklarının olduğunu unutmaması gerekiyor. Eğer kendi cayma haklarını kullanmayacaklarsa ayıplı mala ilişkin bedel indirimi yada ücretsiz tamir isteme gibi haklarının olduğunu unutmamalılar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ