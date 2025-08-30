Avşa Adası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Avşa Adası'nda deniz ve kara etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı.

Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı botlar ile çok sayıda tekne, Türk bayraklarıyla donatılarak ada kıyılarında görkemli bir geçiş töreni gerçekleştirdi.

Deniz üzerinde yapılan gösteri, ada sakinleri ve tatilciler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Türk bayraklarıyla süslenen botlar ve teknelerin oluşturduğu görüntü, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızla birleşerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Avşa Adası'nda Zafer Bayramı ruhu, hem karada hem de denizde aynı heyecanla yaşandı. - BALIKESİR