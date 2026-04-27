Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) bünyesindeki Samsun AB Bilgi Merkezi, üniversiteli gençlerin Avrupa Birliği gençlik programlarına erişimini artırmak ve proje üretme becerilerini geliştirmek amacıyla "Avrupa'ya Açılan Kapı: Gençlik Proje Kampı"nı düzenledi. İki gün süren etkinlikte gençler, hem AB gençlik politikaları hakkında bilgi edindi hem de kendi proje fikirlerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buldu.

Samsun TSO çatısı altında faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi, üniversiteli gençlerin Avrupa Birliği gençlik programlarına erişimini güçlendirmek ve proje üretme kapasitelerini geliştirmek amacıyla "Avrupa'ya Açılan Kapı: Gençlik Proje Kampı" etkinliğini gerçekleştirdi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binasında düzenlenen iki günlük atölye, gençlerin yoğun katılımı ile tamamlandı.

Üniversiteli öğrenciler, Avrupa Birliği'nin gençlere yönelik politikalarının merkezinde yer alan 'katılım', 'gönüllülük', 'kültürlerarası öğrenme' ve 'hareketlilik' başlıklarının işlendiği etkinlikte kendi proje fikirlerini somutlaştırarak Avrupa Gençlik Programları'na uygun şekilde tasarlama fırsatı buldu. Bu kapsamda gençler 'Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)', 'Etki Analizi', 'Hedef Kitle ve İhtiyaç Tespiti', 'Bütçe Oluşturma' ve 'Teknik Başvuru Süreçleri' alanlarında uygulamalı proje deneyimi edindiler. Programda, eğitmen Bahadır Ülgen'in yönlendirmeleriyle gençler, Avrupa fırsatlarını yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı olarak deneyimleme imkanı elde etti.

"Gençlerimizin Avrupa ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada gençlerin AB programlarına erişiminin önemine vurgu yaptı. Samsun AB Bilgi Merkezi'nin, daha önce gerçekleştirdiği teorik eğitimlerin ardından bu yıl düzenlediği uygulamalı atölye ile gençlerin AB projelerine başvurabilecek donanıma ulaşmasını hedeflediğini kaydeden Murzioğlu, "Avrupa Birliği gençlik programları, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerin ufkunu genişleten çok değerli fırsatlar sunuyor. Samsun AB Bilgi Merkezimizin yürüttüğü çalışmalarla gençlerimizin bu programlara daha kolay erişmesini sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı. 'Avrupa'ya Açılan Kapı: Gençlik Proje Kampı', gençlerimizin proje üretme cesaretini artıran, onları uluslararası düzeyde daha görünür kılan çok önemli bir adım oldu. Etkinlik, gençlerin hem bireysel becerilerini geliştirmeleri hem de Avrupa Birliği gençlik politikaları doğrultusunda yeni sosyal projeler üretmeleri açısından önemli bir rol oynadı. Samsun TSO AB Bilgi Merkezi olarak önümüzdeki dönemde de gençlerimizin Avrupa ile bağlarını güçlendirmeye, Avrupa fırsatlarını tanıtmaya, eğitimler ve etkinliklerle desteklemeye devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı