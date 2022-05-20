Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinliği - Haberler

Kilis'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide öğrenciler projelerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergi, 5 liseden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kilis Valisi Recep Soytürk ve protokol üyelerinin stantları gezdiği sergide, halk oyunları gösterisi sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Meslek liselerinin yaptığı çalışmalarla ilgili sergi açtıklarını ifade ederek, "Gün boyunca güzel bir etkinlik yapacağız. Serginin amacının özellikle 8'inci sınıftan mezun olacak öğrencilerin eğitimle ilgili olarak yapacakları tercihlerde sevdikleri, keyif aldıkları meslekleri tercih etmelerine yönelik bir çalışmadır" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel