Avrasya Üniversitesi'nde Öğrenciler İçin İftar Programı Düzenlendi

Avrasya Üniversitesi öğrencileri için iftar programı düzenlendi. Ömer Yıldız Yerleşkesi tesislerinde gerçekleşen iftar etkinliğine Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ve öğrenciler katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en önemli sembollerinden olan Mübarek Ramazan ayı, ülkemize, Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize hayırlar getirmesini diler, şimdiden sağlık ve afiyet içerisinde bayrama ulaşmanızı temenni ederim. Ülkemizin geleceği için en önemli yatırımın eğitim ve bilim olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, ülkemizi daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Programın ardından üniversite yöneticileri öğrencilerin sorularına yanıt verdiler. - TRABZON