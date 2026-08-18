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Lüks Araç Ambulans Alanını İşgal Etti

Lüks Araç Ambulans Alanını İşgal Etti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, acil durumlar için ayrılan ambulans alanına yaklaşık 25 milyon lira değerindeki lüks bir Cadillac marka araç park edildi. Vatandaşların tepkisini çeken bu durum, ambulansların giriş çıkışını engelleyebileceği için endişe yarattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde, acil durumlarda ambulansların kullanması için ayrılan alana yaklaşık 25 milyon lira değerindeki lüks aracın park edilmesi dikkat çekti.

Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi'nin otoparkında meydana gelen olayda, ambulansların acil durumlarda kullanabilmesi gayesiyle ayrılan alana yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 34 KB 3454 plakalı Cadillac marka lüks bir araç park edildi. Bir süre bu şekilde bekleyen araç, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Ambulansların giriş ve çıkışını kolaylaştırmak gayesiyle ayrılan alanın özel araç tarafından kullanılması tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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