Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nde Sene Sonu Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü

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İstanbul Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nin sergi ve etkinlikleri, el sanatlarından halk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlendi. Okuma yazma kursuna katılan Sakine Yavuz'un dokunaklı hikayesinin öne çıktığı etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nin sene sonu sergi ve etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Avcılar Halk Eğitimi Merkezi'nin hemen her yaş ve konumdan kursiyerlerin 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı etkinlikte, el sanatlarından halk oyunlarına kadar geniş bir sergi ve gösteri yapıldı. Özellikle, okuma yazma kursuna katılarak ikinci kademe okuryazarlık belgesi alan kursiyer Sakine Yavuz'un çocukken okula gidemediği ve daha sonrasında kursa nasıl geldiğini anlattığı konuşması, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Daha çok kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, okuma yazma öğrenmenin dışında, meslek edindirme ve istihdamda yer alma katkısı sağladı. Ayrıca, hobi kurslarıyla sosyalleşme etkilerini artırdı. Serginin yanında sahne gösterileriyle de dikkat çeken etkinlik, müzik dinletilerinden halk oyunlarına, yarışmalardan gölge oyununa kadar geniş bir yelpazede devam etti. Program, Kafkas halk oyunları gösterisinin ardından 90'lar müzik dinletisiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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