Avcılar'da Lağım Suyunun Denize Aktığı Anlar Havadan Görüntülendi

Avcılar'da Lağım Suyunun Denize Aktığı Anlar Havadan Görüntülendi
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İstanbul Avcılar'daki İSKİ'ye ait tesislerden Marmara Denizi'ne akan lağım suyu, denizin rengini çamur gibi değiştirdi. Uzmanlar, kirliliğin müsilaja sebep olduğunu belirtiyor. Çevredeki kötü koku nedeniyle vatandaşlar yetkililere şikayette bulundu.

Avcılar'da bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ( İski ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Deniz'ine akan lağım suyu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kilometrelerce alanda etkili olan atık su denizin rengini değiştirdi.

Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj deniz ekosistemini olumsuz etkilerken, uzmanlar en önemli nedenin kirlilik olduğunu belirtiyor. Avcılar'daki İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinden denize lağım suyu aktığı anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan tesislerden akan kirli su nedeniyle çevrede kötü koku oluşuyor. Tesislerin hemen dibinden kanala akıtılan lağım suyu denize ulaştığında büyük bir renk değişikliğin sebep oluyor. Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine neden oluyor. Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku nedeniyle yetkililere şikayette bulunduğu ancak sorunun bir türlüğü çözülemediği iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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