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Evine hırsız girince kapıya duvar ördürdü: Önce çilingir sonra itfaiye çağırmıştı

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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm bekleyen bir binaya hırsız girmesi sonrası ev sahibi, tedbir amaçlı duvar ördü. Bu durum ilginç bir görüntü oluşturdu. Binanın kat sahipleri arasında anlaşma sağlanması durumunda kentsel dönüşüm yapılacağı belirtildi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm aşamasında olan binanın boş dairelerden birisine hırsız girince ev sahibi önlemi, kapıya duvar örerek aldı. İhbar edilen hırsızlık olayı sırasında ise şüphelinin havalandırma boşluğundan kaçtığı öğrenildi.

KOMŞULARI FARK EDİP İHBAR ETTİ

Merkez Mahallesi'ndeki Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan 6 katlı binanın en üst katında oturan Koray Avuç'un değerli eşyalarını alarak kısmen boşalttığı evine geçen ay giren şüpheli, apartman sakinleri tarafından fark edildi.

EVİ KİRALADIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelinin apartmandakilere evi kiraladığını söylemesi üzerine kuşkulanan binadakiler, durumu ev sahibi Koray Avuç'a bildirdi. Evini hiç kimseye kiralamadığını belirten Avuç, dairesine gelirken yolda polisi arayarak evinde hırsız olduğunu ihbar etti.

Evine hırsız girince kapıya duvar ördürdü: Önce çilingir sonra itfaiye çağırmıştı

ÖNCE ÇİLİNGİR SONRA İTFAİYE ÇAĞRILDI

Polisleri gören şüpheli, içeri girmelerini engellemek için eline geçirdiği bir aletle vurarak kapı kilidini bozdu. Bu sırada çağrılan çilingir ise bozulan kilidi açamadı. Bunun üzerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi, balyoz ile vurarak çelik kapıyı açmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince motorlu testere getirilerek kapı kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kapının ortasında bir kişinin geçebileceği delik açıldı. İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı.

KAPIYA DUVAR ÖRDÜ

Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim" dedi. Avuç, bir daha benzer durumla karşılaşmamak için evdeki eşyaları aldıktan sonra kapıya duvar ördü.

Mahallede esnaf olan Ahmet Öz, "Boş bir daireye hırsız giriyor, ihbar yapılıyor. Polis, itfaiye geldi. Hırsız havalandırma boşluğundan kaçıp gitti. Ev sahibi bu olaydan sonra kapıya duvar ördürdü" dedi.

Evine hırsız girince kapıya duvar ördürdü: Önce çilingir sonra itfaiye çağırmıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Ayhan:

Adam kapıdan girmemiş ki havalandirma boşluğundan kaçmış baksana . Kafan ne kadar çalışıyor ev sahibi senin diye düşünen çoktur ama işin aslı bence öyle değil :D Adam tekrar kapı yaptırmamak için duvar öldürmüştür maliyetli olmasın diye nasıl olsa yıkılacak mantığıyla ama haberde farklı yansıtılıyor. Adamin kafası çalışıyormuş algısı oluşturuyor haber

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