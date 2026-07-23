Avcılar'da başıboş yılkı atları tehlike saçtı

İstanbul Avcılar'da başı boş dolaşan yılkı atları, sokak aralarında ve caddelerde tehlike oluşturuyor. Atların dolaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Avcılar ilçesi'nde Firüzköy ve Yeşilkent Mahalleri'nde, kime ait olduğu belli olmayan başıboş atlar, trafik ve vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Vatandaşların tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, başıboş yılkı atlarının, sokaklarda dolaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı