Avcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'nın kutlama mesajı şöyle;

"Tarihi nice şanlı zaferle dolu necip Türk Milleti'nin, büyük bir inançla yürüttüğü İstiklal Harbi'ni, 30 Ağustos 1922'de kesin bir şekilde zaferle sonuçlandırmıştır. Bu zaferle birlikte, kadim yurdumuz Anadolu'nun bir kez daha ebedi vatanımız olduğu tarih önünde tescil edilmiştir. Milletimiz, tarihte eşine rastlanmayan bir hürriyet sevdası ile milli mücadeleyi yürütmüş, düşmanın üzerine büyük taarruzda korkusuzca akın etmiştir. Böylece Türk Milleti'nin adını tarihten silmek isteyenlerin emelleri başarısız olmuş, 29 Ekim'de 100.yılını idrak edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti, bu eşsiz zafer neticesinde kurulmuştur. Bugün gerek taşeron terör örgütleriyle gerekse ekonomik saldırılarla, bekamıza yöneltilen tehditler göstermektedir ki, 101 yıl önce savaş meydanında mağlup ettiğimiz kuvvetler, emellerinden vazgeçmiş değildirler. Bu sebeple her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerektiği açıkça ortadadır. Çünkü tarih boyunca bizleri savaş meydanlarında mağlup edemeyenler, daima " tefrika " ile birliğimizi hedef almışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü yad ederek, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı için mücadele eden şehitlik mertebesine ulaşmış, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." - ZONGULDAK