Av Sırasında Kalp Krizi Geçiren 61 Yaşındaki Avcı Helikopterle Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde av sırasında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Osman Karakaya, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde av sırasında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Osman Karakaya, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmesine rağmen hayatını kaybetti.

Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Yıldırım Mahallesi mevkisinde ava giden Osman Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcının bulunduğu noktaya kara yolu ile ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi. Gerekli güvenlik ve iniş tedbirlerinin alınmasının ardından araziye inen ambulans helikopter, kalp krizi geçirdiği belirlenen Karakaya'yı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Karakaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından Karakaya'nın cenazesi Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
