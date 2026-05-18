Haberler

ATO Başkanı Baran: Gençler ülkenin geleceğidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Türkiye'nin güçlü geleceğinin, çağın gereklerine hakim, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Türkiye'nin güçlü geleceğinin, çağın gereklerine hakim, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran, mesajında "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan sürecin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin azmi, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kısa sürede tüm Anadolu'ya yayıldı ve İstiklal Mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Büyük Önder Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği değerin en güçlü göstergesidir. 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir' sözleriyle gençlere seslenen Atatürk, Cumhuriyetimizin geleceğini de gençlerimize emanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güçlü geleceğinin, gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz"

Baran, bugün gençlerin elde ettikleri başarılarla ülkenin yarınlarına umut olduklarını belirterek, "Türkiye'nin güçlü geleceğinin, çağın gereklerine hakim, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak gençlerimizin önünü açmayı, onların fikirlerini, projelerini ve girişimcilik ruhunu desteklemeyi ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek, üretimimizi artırmak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisi, azmi ve vizyonu ile Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Lüks otomobilin çarptığı kız yol kenarındaki ağaca savruldu
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı