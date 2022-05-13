Athena, İzmit'te 19 Mayıs Coşkusuna Ortak Olacak

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi öncülüğüyle gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Athena ile kutlayacak.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ortaklığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm İzmitlilerle büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli etkinliklerle gün boyu 19 Mayıs ruhunu yaşatacak olan İzmit Belediyesi, gecenin finalini Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından Athena'nın konseri ile yapacak.

MOTOSİKLET VE YÜRÜYÜŞ KORTEJİ

19 Mayıs Perşembe günü İzmit Belediye Meydanı'nda spor gösterileri, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Bando gösterilerinin ardından Action Team Akrobasi Show, motosiklet korteji ve yürüyüş korteji düzenlenecek. İzmitliler, İzmit Belediye Meydanı'ndan Kocaeli Fuarı'na Türk bayraklarıyla yürüyecek. Ünlü müzik grubu Athena, saat 21.00'de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde sahne alarak İzmitlilerin bayram coşkusuna ortak olacak.