Athena Bu Akşam İzmit'te - Haberler

İzmit Belediyesi öncülüğüyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ünlü müzik grubu Athena, İzmitlilere bayram coşkusu yaşatacak.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ortaklığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu tüm İzmitliler Athena konseri ile yaşayacak.

ŞARKILARINI İZMİTLİLERLE BİRLİKTE SÖYLEYECEK

Gün boyu İzmit Belediye meydanında düzenlenecek etkinliklerin ardından vatandaşlar Fuar Alanı Güneş Sahne'ye yürüyüşe geçerek Athena ile buluşacak. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşlerin üyesi olduğu sevilen müzik grubu Athena, 'Yaşamak Var Ya', 'Kafama Göre', 'Ben Böyleyim', 'Her Şey Güzel Olacak' ve gibi şarkılarını bu gece İzmitlilerle birlikte söyleyecek.