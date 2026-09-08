Haberler

ATGB’den Essen Başkonsolosu Aydın’a veda ziyareti

ATGB’den Essen Başkonsolosu Aydın’a veda ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın’a veda ziyaretinde bulundu.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'a veda ziyaretinde bulundu.

ATGB'den yapılan açıklamaya göre Buyurman ve Uslubaş, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Başkonsolos Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Aydın'ın görev süresi boyunca Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Avrupalı Türk toplumu adına yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil noktasındaki faaliyetleri değerlendirildi.

Buyurman, ziyaret sırasında Aydın'a görev süresindeki hizmetleri ve başarılı çalışmalarından dolayı ATGB adına hazırlanan plaketi takdim etti.

Aydın'ın görev süresi boyunca Türkiye'yi ve Türk toplumunu başarıyla temsil ettiğini belirten Buyurman, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Avrupalı Türk toplumu adına Aydın'a teşekkürlerini iletti.

Başkonsolos Aydın da ziyaretten ve ATGB tarafından gösterilen vefa ve dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

ATGB açıklamasında, Aydın'a bundan sonraki görev ve çalışma hayatında başarı, sağlık ve huzur dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

Bir babanın en zor vedası! 4 yaşındaki kızına son kez böyle sarıldı