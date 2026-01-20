Haberler

Muhtarlıktan 'ekmek dağıtım' hizmeti takdir topladı

Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Atça Mahallesi Muhtarlığı, yaşlı vatandaşlar için ekmek dağıtım hizmeti başlatarak takdir topladı. Mahalle Muhtarı Ali Keleş, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fırıncı esnafıyla işbirliği yaparak bu hizmeti yürütmeye başladıklarını açıkladı.

Aydın'ın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ilçelerinden olan Sultanhisar'da bulunan Atça Mahallesi Muhtarlığı, yaşlılara yönelik örnek bir hizmet başlattı. Mahalle Muhtarı Ali Keleş, dışarıya çıkacak gücü ve imkanı olmayan yaşlı çınarlara destek olmak amacıyla 'Ekmek dağıtım' hizmetine başladı. Muhtar Keleş yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Atça'mızda yaşlı nüfusumuz oldukça fazla. Bu vatandaşlarımızın arasında, ekmek almaya gidecek gücü olmayan yaşlılarımızın da bulunduğunu tahmin etmekteyiz. Bu sebeple, adreslerinin bildirilmesi halinde ücreti karşılığında evlere ekmek dağıtımı yapabilecek bir fırıncı esnafımızla görüşülmüş ve yaşlılarımıza hizmet amacıyla evleri tek tek dolaşarak bu hizmeti verebileceği konusunda söz alınmıştır. Bu durumda olan yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız varsa isimlerini muhtarlığımıza bildirmeleri halinde kendilerine yardımcı olunacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
