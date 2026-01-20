Muhtarlıktan 'ekmek dağıtım' hizmeti takdir topladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Atça Mahallesi Muhtarlığı, yaşlılara yönelik başlattığı ekmek dağıtım hizmeti takdir topladı.

Aydın'ın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ilçelerinden olan Sultanhisar'da bulunan Atça Mahallesi Muhtarlığı, yaşlılara yönelik örnek bir hizmet başlattı. Mahalle Muhtarı Ali Keleş, dışarıya çıkacak gücü ve imkanı olmayan yaşlı çınarlara destek olmak amacıyla 'Ekmek dağıtım' hizmetine başladı. Muhtar Keleş yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Atça'mızda yaşlı nüfusumuz oldukça fazla. Bu vatandaşlarımızın arasında, ekmek almaya gidecek gücü olmayan yaşlılarımızın da bulunduğunu tahmin etmekteyiz. Bu sebeple, adreslerinin bildirilmesi halinde ücreti karşılığında evlere ekmek dağıtımı yapabilecek bir fırıncı esnafımızla görüşülmüş ve yaşlılarımıza hizmet amacıyla evleri tek tek dolaşarak bu hizmeti verebileceği konusunda söz alınmıştır. Bu durumda olan yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız varsa isimlerini muhtarlığımıza bildirmeleri halinde kendilerine yardımcı olunacaktır" dedi.