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Halk Eğitimi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Halk Eğitimi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ve giyim ürünleri, yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi yoğun ilgi gördü.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi'nin Atça Mahallesi Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen el sanatları ve giyim kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar, Atça Mahallesi Orta Park'ta açılan yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Kursiyerlerin emek ve özveriyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. .

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Melik Çolak sergi hakkında bilgi vererek kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri ürünlere dönüştürdüğünü belirtti. Ortaya çıkan eserlerin kursiyerlerin azim, sabır ve gayretlerinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Çolak, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi. El sanatlarından giyim ürünlerine kadar birçok çalışmanın yer aldığı sergi, vatandaşlar tarafından ilgiyle gezilirken kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri büyük beğeni topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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