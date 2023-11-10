Muğla'nın Ortaca ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Ortaca Belediyesi tarafından Atatürk ve tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Atatürk ve tüm şehitler için lokma hayrı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Ortaca Belediyesi tarafından Atatürk ve tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Ortaca Belediyesi tarafından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için anısına Cuma namazı sonrası Ortaca Merkez Camiinde Cuma namazı sonrası belediye tarafından lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir lokma dağıtımında vatandaşlara lokma ikram etti. Lokma hayrında Atatürk ve tüm şehitler için dua edildi. - MUĞLA