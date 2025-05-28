Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Uluslararası Başarı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Uluslararası Başarı
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, JAMA dergisinde yayımlanan önemli bir klinik çalışma ile uluslararası bilim dünyasında dikkat çekti. Çalışma, diş temizliği sırasında gelişen nadir bir klinik tabloyu ele alıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı.

Doç. Dr. Ali Bilal Ulaş, Prof. Dr. Yener Aydın ve Mehmet Zübeyr Eğilmez'in birlikte hazırladığı "A Woman With Facial, Neck, and Chest Swelling During Dental Cleaning" başlıklı klinik çalışma, tıp alanında dünyanın en saygın dergilerinden biri olan JAMA - Journal of the American Medical Association'da yayımlandı.

Impact faktörü 63.5 olan JAMA dergisi, sağlık bilimleri alanında yayımlanan en prestijli bilimsel yayınlar arasında yer almakta olup, dünya genelinde milyonlarca akademisyen ve sağlık profesyoneli tarafından takip ediliyor. Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin bu dergide yer alan çalışmaları hem üniversitenin akademik görünürlüğüne hem de Türk tıbbının uluslararası platformlardaki temsil gücüne önemli katkı sağlıyor.

Yapılan çalışmada, diş temizliği sırasında gelişen nadir bir klinik tablo ele alınmış ve detaylı değerlendirmeler eşliğinde literatüre değerli katkılar sunuldu. Bu başarı, Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliğinin ve akademik kadrosunun nitelikli çalışmalar üretme konusundaki yetkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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