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Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Vali, Üniversitenin Çalışmalarını İnceledi

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte üniversitenin çalışmalarını inceledi. Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Manej Alanı ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ziyaret edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu mesaisi kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Atatürk Üniversitesinin halkla buluştuğu noktaları gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bu kapsamda ilk olarak Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, ardından ise Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini ziyaret eden Vali Çiftçi ve Rektör Çomaklı, yetkilerden birimler hakkında bilgi aldı.Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin bireye ve 10 bin türden oluşan dev bir koleksiyona ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Çomaklı, müzenin resmi açılışının yakın bir tarihte yapılacağını aktardı.

Binicilik eğitimleri verilen ve Erzurum halkının sosyal alan olarak değerlendirdiği Manej Alanı hakkında Vali Çiftçi ile fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı, toplumun her kesimine hitap eden Manej Alanının özellikle çocukların uğrak noktası olduğunu söyledi. Günün son ziyaretini, Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesine gerçekleştiren Vali Çiftçi ve Rektör Çomaklı, burada hastanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hayvan Hastanesinin son teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ile Gezici Hayvan Hastanesinin bölge çiftçisine daima destek olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, Vali Mustafa Çiftçi'ye göstermiş olduğu yakın ilgi ve üniversite hakkındaki müspet yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Bilimi toplumla buluşturma ve topluma hizmet noktasında Atatürk Üniversitesinin birçok kuruma örnek çalışmalar gerçekleştiğini vurgulayan Vali Çiftçi, Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan Erzurum'da böylesine güzide birimlerin var olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesinin henüz birkaç birimini gezme ve inceleme fırsatı bulduğunu aktaran Vali Çiftçi, üniversitenin sadece eğitim veren bir kurum olmadığını, her yönüyle halkın talep ve beklentilerini de karşılayabilen devasa bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, başarılı çalışmaları ve misafirperverliği için Prof. D dar. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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