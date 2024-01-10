Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Rektörü'nden Gazeteciler Günü Mesajı

Güncelleme:
Abone Ol

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında gazetecilerin önemine vurgu yaparak, onların doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakikatten yana olan kalemlerinin bir ülkenin medeniyet göstergesi olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: Kalemini namusu bilip onu doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakikatten yana kullanabilen gazeteciler bir ülkenin medeniyet göstergelerindendir. Hakkın hatırını, haklının hakkını gözeterek çıkarsız ve beklentisiz, dürüst, etik ve ilahi değerler çerçevesinde görevini aziz bilip bu düsturla çalışan, kamuoyu oluşturan, bilgilendiren, gerçekleri ortaya çıkaran, kalemini menfaate doğrultusunda doğrunun savunucusu olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Gazeteciler Günü Ömer Çomaklı Rektör Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title