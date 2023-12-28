Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi KUDAKAF'23'te Başarıyla Temsil Edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (KUDAKAF'23) başarı ile temsil eden Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerine Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen tarafından plaket verildi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya'nın makamında başarılı olan öğrenci guruplarına Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Dekan Prof. Dr. M. Dursun Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Fırat Altunkaynak tarafından plaketleri verildi.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, öğrencilerin yapmış oldukları başarılı projelere kendilerini gururlandırdığını ifade ederek her zaman öğrencilerin yanında ve destek olacağını belirtti. Öğrenciler ise Oltu Kaymakamı ve Fakülte Dekanı ve Öğretmenlerinin her zaman destek olduğunu belirterek kendilerine teşekkür ettiler.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yaklaşık 50 bin öğrenci ve mezunun katılımıyla tamamlanan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (KUDAKAF'23) Uygulamalı Bilimler Fakültesi projeleriyle yankı buldu. İki gün boyunca gençleri, sektör temsilcileri ile buluşturan KUDAKAF'a ilgi oldukça yoğun oldu. KUDAKAF kapsamında öğrenci kulüplerine tahsis edilen 30 standın üçünde Uygulamalı Bilimler Fakültesi kulüpleri tarafından hazırlanan projeler sunuldu. Fakülte yönetimi, akademik kadrosu ve öğrencilerinin de katıldığı fuarda fakülte bünyesinde kurulan öğrenci kulüpleri faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kurulan stantlara ilgi yoğun oldu.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde "Anka Kültür Sanat ve Bilim Topluğu", "Acil Yardım ve Afet Yönetimi", "Bilişim" ve "Rotom DX" kulüpleri 2022 yılı itibari ile faaliyetlerine başladı. 2023 yılında ise "Siber Güvenlik" kulübü kuruldu. Böylece fakülte bünyesinde toplam 5 kulüp faaliyet gösterecek duruma geldi.

Anka Kültür Sanat ve Bilim Topluğu Kulübü KUDAKAF 2023'te "DEPRON" adlı deprem felaketlerinde arama kurtarma süreçlerinde enkaz altında kalan yaralılara 3-boyutlu haritalama ile ulaşmayı hedefleyen bir drone projesini sundu. Bu proje aynı zamanda Fikrinle geleceği etkile yarışmasında ulusal çapta 2. olarak dikkat çekti.

Bilişim Kulübü öğrencileri ise Türkiye'deki müzelerde yer alan eserlerin dijital haritalamasını yapacak "SANAAT" uygulaması ile KUDAKAF 2023'te yer aldı. Bu proje ile kullanıcılar müzelerde yer alan eserlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşabilip, etkileşim imkanı ile kendileri de içerik üretebilecekler.

Rotom DX Kulübü ise dijital oyunlar alanında ki çalışmalara odaklandı. KUDAKAF 2023'e de kendi geliştirdikleri "MAGIC and GUN (BÜYÜ ve ATEŞ)" adlı oyunla katılarak dikkat çekti. Oyun bir büyücü ve bir savaşçı ile karşılık mücadele olanağı sunuyor.

Henüz 2020 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin kısa süre içinde onlarca akademik yayın (makale, kitap vb.), proje (TDP, Tübitak, BAP vb.) ve kulüp ekinlikleri ile dikkat çekiyor ve kamuoyu tarafından takdir ediliyor. - ERZURUM