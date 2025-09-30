Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı: 6 Proje SESAME Desteği Aldı

Atatürk Üniversitesi, uluslararası bilim camiasında önemli bir başarıya daha imza attı. Fen Fakültesi öğretim elemanlarının yürüttüğü 6 proje, UNESCO ve Avrupa Birliği fonları ile desteklenen SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) tarafından fonlanmaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde hazırlanan projeler; fizik, kimya, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, biyomedikal ve kültürel miras alanlarını kapsayan geniş bir yelpazede yürütülecek. Bu başarı, üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" vizyonunu güçlendirirken, akademisyenlerin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

Projelerin Yürütücüleri ve Katılımcıları

Fon desteği almaya hak kazanan projelerin yürütücülüğünü; Fizik Bölümünden Prof. Dr. Ali Gürol, Arş. Gör. Ozan Kıyıkcı ve Arş. Gör. Sevda Saltık, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Buket Bakan ve Prof. Dr. Turgay Şişman, Kimya Bölümünden ise Prof. Dr. Esra Tanrıverdi Eçik ile Prof. Dr. Duygu Ekinci üstleniyor.

Projelerde ayrıca, Doç. Dr. Esra Kavaz Perişanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öz ve Arş. Gör. Dr. Sedanur Kalecik araştırmacı olarak görev alıyor. Atatürk Üniversitesi'nin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesinden akademisyenler de projelerde aktif rol üstleniyor.

Projeler Arasında Yenilikçi ve Disiplinlerarası Çalışmalar Yer Alıyor

Proje konuları arasında; Süper kapasitörlerin yapısal ve elektriksel özelliklerinin anlaşılması, Nanomalzemeler ile kaplanmış tekstil ürünlerinin performansının araştırılması, İlaç yüklü metalik nanopartiküllerin biyolojik etkilerinin incelenmesi, Dokulardaki histopatolojik değişimlerin 3D görüntüleme teknikleriyle belirlenmesi, Osmanlı dönemi kalemişi süslemelerinde özgün boya tabakalarının restorasyonlardan ayrıştırılması gibi yenilikçi ve disiplinlerarası çalışmalar yer alıyor.

Bilimsel Görünürlüğe Katkı

2024 yılında Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öz tarafından kabul edilen projeye ek olarak, bu yıl sayının artması Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretim gücünü ve uluslararası görünürlüğünü daha da pekiştirdi.

CERN modeliyle kurulan ve bölgesel araştırmaları destekleyen SESAME'nin öncelikleriyle örtüşen bu başarı, Atatürk Üniversitesinin hem bölgesel hem de uluslararası bilimsel iş birliklerinde öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM