Atatürk Üniversitesi'nden Sağlık ve İlaç Sektörüne Stratejik İş Birliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, sağlık ve ilaç sektöründe yerli üretimi artırmak için EVYAP ile iş birliği protokolü imzaladı. İlaç Hammadde Üretim Tesisi kurulumu üzerinde yapılan görüşmelerde, üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine vurgu yapıldı.

Atatürk Üniversitesi ; sağlık ve ilaç sektöründe stratejik öneme sahip projeleri hayata geçirme hedefi doğrultusunda yeni bir iş birliği adımı daha attı. Bu kapsamda, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından EVYAP'ın Şirket Avukatı Altuğ Güzeldere ile Şirket İnşaat Sorumlusu Talat Yamaç, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan İlaç Hammadde Üretim Tesisine yönelik protokol süreci ve iş birliği detayları ele alındı. Görüşmelerde, üretim altyapısının kurulmasına dair teknik hususlar, arsa ve inşaat planlamaları, yasal çerçeve ile bilimsel destek alanlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yerli Üretimi Önceleyen Projelere Öncülük Etmeyi Sürdürüyoruz"

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite-sanayi iş birliklerinin özellikle stratejik sektörlerde büyük önem taşıdığını belirtti. Hacımüftüoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak, sağlık alanında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, nitelikli ve yerli üretimi önceleyen projelere öncülük etmeyi sürdürüyoruz. EVYAP gibi köklü ve güçlü bir şirketle yürüttüğümüz İlaç Hammadde Üretim Tesisi girişimi de bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Hem üniversitemizin araştırma kapasitesini hem de bölgemizin üretim potansiyelini harekete geçirecek bu proje için gerekli görüşmeleri sürdürüyoruz. Sürecin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu düşüncelerle EVYAP ailesine böylesine önemli bir projeye olan destekleri için teşekkür ediyorum."

Görüşmede, tarafların teknik ve hukuki hazırlıkların tamamlanmasının ardından resmi protokol sürecini başlatması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, ilaç sanayisinin temel girdilerinden biri olan hammadde üretiminde yerli kaynakların etkin biçimde değerlendirilmesi ve sektöre yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi ile EVYAP arasında kurulacak bu stratejik iş birliği, üniversiteyi yalnızca akademik bir kurum olmanın ötesine taşıyarak, üretim ve kalkınma odaklı bir rol üstlenmesine de katkı sağlayacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.