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Atatürk Üniversitesi'nden Ramazan'da Yardım Kampanyası

Atatürk Üniversitesi'nden Ramazan'da Yardım Kampanyası
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Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, 'Ramazan Paylaşmaktır' sloganıyla ihtiyaç sahiplerine destek olacak bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 24 Şubat-18 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve hayırseverler alışveriş kartı ya da nakdi bağış yapabilecek.

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle anlamlı bir yardım kampanyası başlattı. "Ramazan Paylaşmaktır" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ile nakdi destek sağlanacak. 24 Şubat- 18 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yardım çalışmalarıyla, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak dayanışma ve paylaşma kültürünün daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının zirveye ulaştığı müstesna bir dönem olduğunu belirterek şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak, sadece bilim ve eğitim alanında değil, toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Üniversitemizin değerli vakfı aracılığıyla yürütülen bu anlamlı kampanya sayesinde, hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatacağız. Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşarak daha güçlü bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz."

Bağış yapmak isteyen hayırseverler, Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfının belirttiği IBAN numarası üzerinden alışveriş kartı veya nakdi yardımda bulunabilecek. Yapılan yardımlar, vakıf yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Atatürk Üniversitesi, bu kampanya ile sadece eğitim alanında değil, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konularında da öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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