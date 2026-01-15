Haberler

Oltu'da sektör-öğrenci işbirliği kulübü açıldı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü, Oltu'da merkez ofisini açarak sektör ile öğrenciler arasında güçlü bir bağlantı kurmayı hedefliyor. Kulüp, gençlere ve geleceğe kapılarını açmayı amaçlıyor.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü, Oltu'da merkez ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

"Dokunuş" sloganıyla yola çıkan kulüp, sektör ile öğrenciler arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Şükriye Yeliz Canözer Atatürk Üniversitesi Doç.Dr. Fırat Altunkanak'a desteklerinden dolayı plaket taktim ettiler.

Açılış törenine kulüp üyeleri, davetliler ve üniversite temsilcileri katıldı. Program kapsamında kulüp yönetim kurulu tarafından birlikte yaş pasta kesilerek davetlilere ikramda bulunuldu.

Yaklaşık iki yıl önce Atatürk Üniversitesi çatısı altında resmi olarak faaliyetlerine başlayan Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü, bugün açılan merkez ofisiyle gençlere ve geleceğe kapılarını açtı. Kulüp, ulusal ölçekte tüm gençlik kulüplerine rehberlik etmeyi ve sektörel iş birliklerinde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Kulüp Başkanlığı görevine Şükriye Yeliz Canözer'in getirildiği belirtildi. Her yıl ortalama üç ulusal zirveye operasyonel ve finansal katkı sağlayan, birçok sektörle aktif iş birliği yürüten kulüp, yeni merkez ofisiyle gençlerin kariyer yolculuğunda daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir bir yapı olma hedefini bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
