Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akreditasyon Sürecinde Önemli Adım

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıyor.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akreditasyon Değerlendirme ve Paydaş Etkinliği yoğun katılım ile gerçekleşti.

İletişim Fakültesi çok amaçlı salonda düzenlenen toplantının açılış bölümünde konuşan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, fakültenin kurumsal gelişimine katkı sunmayı, paydaşlarla güçlü bir iletişim ağı oluşturmayı ve akademik standartları daha ileri taşımayı amaçladıklarını söyledi. Taşcıoğlu, "Öğrencilerimizden akademisyenlerimize, sektör temsilcilerinden mezunlarımıza kadar tüm paydaşlarımızın görüş ve katkılarıyla daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

İletişim Fakültesinin akreditasyon sürecini değerlendirmek ve bu süreçte kendilerine katkı veren iç ve dış paydaşlara teşekkür etmek üzere böyle bir etkinlik tertiplendiğini kaydeden Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, akreditasyon sürecinin başarıyla geçtiğini ve sürecin önümüzdeki bir iki ay içerisinde neticeleneceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, yönetim ekibine ve dış paydaş temsilcilerine, fakültenin bölüm başkanları ise iç paydaşlara teşekkür belgesi verdi. Etkinlik kokteyl ile sona erdi. - ERZURUM