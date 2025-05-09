DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi

Süreçte yeni aşama! DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Hizmetli, kız kardeşleri silahla katletti

Atatürk Üniversitesi, ABD'de Uluslararası Akademik İş Birliği Toplantısına Katılıyor

Atatürk Üniversitesi, ABD'de Uluslararası Akademik İş Birliği Toplantısına Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, 9 Mayıs 2025'te Boston Üniversitesi'nde düzenlenecek önemli bir toplantıya katılacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki heyet, yeni burs ve akademik iş birliği programını tanıtacak. Amerika'daki üst düzey akademik kurumlarla bağlantılar geliştirilecek.

Atatürk Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde Atatürk Üniversitesi'ne özel düzenlenen önemli bir toplantıya katılacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki seçkin bir heyet, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.30'da ( Boston saatiyle) Boston Üniversitesi Fotonik Merkezinde düzenlenecek etkinlikte yer alacak.

Harvard Üniversitesi, MIT ve Boston Üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve doktora öğrencisinin yer alacağı etkinlikte 100'ü aşkın katılımcının bulunması bekleniyor. Toplantının temel amacı ise Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek yeni burs ve akademik iş birliği programının tanıtımı olacak. Program kapsamında mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ABD'de doktora yapmak isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanacak. Ayrıca araştırmacıların, en az üç ay süreyle ABD'de bilimsel eğitim ve akademik değişim programlarına katılmaları hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi, bu program sayesinde ABD genelindeki üniversiteler, fakülteler ve araştırma laboratuvarlarıyla doğrudan bağlantılar kurarak, araştırmacılara ev sahipliği yapabilecek kurumlarla ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Boston, Massachusetts başta olmak üzere farklı eyaletlerden akademisyenlerin de davetli olduğu toplantı hibrit formatta online olarak düzenlenecek ve geniş bir katılım imkanı sunacak. Boston Üniversitesindeki bu buluşmayla birlikte iki ülke arasında bilimsel iş birliğinin güçlenmesi ve geleceğe dönük ortak projelerin temellerinin atılması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız

Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda çekilen videoya bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.