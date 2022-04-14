Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne gelişinin 106'ncı yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne gelişinin 106'ncı yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Şubat 1916 tarihinde Edirne'den ayrılarak, 14 Nisan 1916'da Silvan İlçesi'ne gelişinin 106'ncı yıldönümü Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirlerle ve sinevizyon gösterimi ile devam etti. Müzik öğretmeni Gülbahar Toprak yönetiminde öğrencilerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe, Silvan Kaymakamı Murat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, Alay Komutanı Kıdemli Albay Haydar Onur Şehitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - DİYARBAKIR

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title