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Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla kentte çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Vali Hamza Aydoğdu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla kentte çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Vali Hamza Aydoğdu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan protokol üyeleri, 1 Temmuz 1919 günü Erzincan'a gelen Milli Mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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