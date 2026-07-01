Haberler

Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu

Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çalıştığı şantiye önünde denize giren 33 yaşındaki Hüseyin Karaduman boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni sahil güvenlik ekiplerince bulundu.

Trabzon'da çalıştığı şantiye önünden denize girip kaybolan 33 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı şantiyenin önündeki sahilde denize giren Hüseyin Karaduman, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerce denizden çıkarılan Karaduman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Adana'da 'büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

'Büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi