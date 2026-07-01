Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çalıştığı şantiye önünde denize giren 33 yaşındaki Hüseyin Karaduman boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni sahil güvenlik ekiplerince bulundu.
Trabzon'da çalıştığı şantiye önünden denize girip kaybolan 33 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı şantiyenin önündeki sahilde denize giren Hüseyin Karaduman, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerce denizden çıkarılan Karaduman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON