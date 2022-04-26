Atatürk'ün Elma Faturasının Bir Örneği CHP Heyetine Hediye Edildi

NİĞDE (ANKA) - ENES CAN ÖZMEN

Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ocak 1936 tarihinde Niğde'den aldığı elma karşılığında kesilen faturanın bir örneğini, kendisini ziyarete gelen CHP heyetine hediye etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde Belediye Meclis üyeleri Çağdaş Özmen, Erdal Aydoğan ve partililerin yer aldığı CHP heyeti, Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil'i ziyaret etti.

Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Bekil, ziyaret sırasında ilk kez Kültür Müdürlüğü'nce 29 Ekim kutlama törenlerinde sinevizyonda gösterilen Atatürk'ün 20 Ocak 1936 tarihinde Niğde'den aldığı elmanın faturasının bir örneğini CHP İl Başkanı Erhan Erdem'e hediye etti. Faturanın orjinali devlet arşivlerinde bulunuyor.

Niğde elmasını çok sevdiği bilinen Atatürk'ün aldığı 170 kilogram elmaya fatura kesilmesi için dönemin valisine emir vermesi üzerine Niğdeli manav Durmuş Ali tarafından düzenlendiği belirtilen faturada, "Vali Bey Ziya Tekeliye verdiğim elmaların faturası" notu yer alıyor.