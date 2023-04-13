Atatürk'ün Burhaniye'ye Gelişinin 89. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü kentte törenle kutlandı.

Atatürk'ün 13 Nisan 1934 yılında çıktığı Ege gezisi sırasında Burhaniye'ye gelişinin yıl dönümü kentte düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, eski ilçe halk kütüphanesi önünden Tören Komutanı Bülent Karaoğuz tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Törene; Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanvekili Murat Turhan, Garnizon Komutan Vekili P. Kurmay Albay İsmail İbiş ve ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Omuzlarda dev Atatürk bayrağının taşındığı korteje katılan Burhaniyeliler, Bando Takımı eşliğinde ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Sunuculuğunu öğretmen Cengiz Könen'in yaptığı tören, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na konulan çelenkler ile devam etti. Öğretmen Gülcan Caferoğlu'nun günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından şiirlerle günün önemi vurgulandı. Tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.