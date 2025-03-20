Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Atatürk İlkokulu Öğretmenlerinden Örnek Davranış

Atatürk İlkokulu Öğretmenlerinden Örnek Davranış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğretmenler, boyası eskiyen dış giriş kapısını kendi çabalarıyla boyadı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda görevli öğretmenler, boyası eskiyen okulun dış giriş kapısını boyadılar.

163 öğrencinin öğrenim gördüğü Atatürk İlkokulunda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler ellerine aldıkları fırça ve sprey boya ile boyası yıpranan okulun dış giriş kapısını ders saatleri dışında boyadılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title