Atatürk İlkokulu Öğretmenlerinden Örnek Davranış

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda görevli öğretmenler, boyası eskiyen okulun dış giriş kapısını boyadılar.

163 öğrencinin öğrenim gördüğü Atatürk İlkokulunda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler ellerine aldıkları fırça ve sprey boya ile boyası yıpranan okulun dış giriş kapısını ders saatleri dışında boyadılar. - KÜTAHYA