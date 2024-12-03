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Atatürk İlkokulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Atatürk İlkokulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte müzikli ront gösterisi ve şiir sunumu gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere hediyeler de takdim edildi.

Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri düzenlenen etkinlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk İlkokulunda program düzenlendi. Etkinlikte Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmenleri Nihat Koçer, Elif Erdoğan, Hafize Zeybek Ağdacı ve Şeyma Koç nezaretinde Dünya Engelliler Günü konulu müzikli ront gösterisi sunup şiir okudular. Program sonunda özel öğrencilere Okul Müdürü Pelin Solak tarafından çeşitli hediyeler verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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