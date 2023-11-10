Atatürk Havran'da saygı ve özlem ile anıldı

Atatürk, Balıkesir'in Havran ilçesinde, vefatının 85. yılında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda resmi tören ile anıldı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenk sunumuyla başlayan program, saat 09: 05'de siren sesleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Program Belediye Kültür Merkezinde 8 Eylül Ortaokulunun hazırladığı program ile devam etti. Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı video ve slayt gösterimleri, şiirlerin okunması, koro gösterisi ve 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi. - BALIKESİR