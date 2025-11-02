Haberler

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Günden Yoğun İlgi Gördü

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Günden Yoğun İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi. Çocuklar için oyun alanları ve yetişkinler için dinlenme noktaları sunan bahçe, aileler ve gençler tarafından beğenildi. Ziyaretçiler, doğanın tadını çıkarırken uçakları yakından görebilmenin keyfini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün vatandaşların hizmetine açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde yüzlerce vatandaşın akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün vatandaşların hizmetine açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde yüzlerce vatandaşın akınına uğradı. 7'den 70'e binlerce kişinin beğenisini kazanan millet bahçesi, çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için ise stres atma noktası oldu. Park daha açıldığı ilk günden vatandaşın uğrak ve dinlenme noktası olurken, çocuklar ve aileleri de oldukça memnun kaldı.

"Doğanın tadını çıkarıyoruz, hem de uçakları görüyoruz"

Millet Bahçesi'nde doğanın tadını çıkardığını ifade eden Berkay Cambaz, "Biz buraları Florya Caddesi'ndeki o arabaların geçtiği yoldan hep görüyorduk, uçaklara da merakımız var. Kardeşlerimle beraber geldik buraya. Buradan uçakları da daha yakından görebiliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da çok fazla gezilecek yer de yok. Burası biraz daha nezih bir yer, nezih olduğu için de biz de buraya geldik. Aynı zamanda burada doğanın tadını çıkarıyoruz hem de uçakları görüyoruz. Biz gençlerin burada gezebilmesi güzel. Biraz önce çayımızı, termosumuzu aldık, güzel bir kahvaltı yapmak istedik" dedi.

"Deprem konusunda mantıklı bir alan"

Ailesiyle Millet Bahçesi'nde vakit geçiren Sezer Eminoğlu ise, "Güzel bir alan yani, gayet geniş. Deprem konusunda da gayet mantıklı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kadınlar için de güzel bir yer, geniş ve ferah olmuş"

Millet Bahçesi'ne gelen bir aile ise, "Çok güzel bir park, çok güzel bir bahçe. Çok büyük olmuş, ben çok eğlendim. Bence çok güzel bir yer. Kadınlar için de güzel bir yer, geniş ve ferah olmuş. Çocukların da eğlenebileceği çok fazla alan var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer, hatta çok geniş. Herkes oturabilir ve istediği şeyi yapabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.