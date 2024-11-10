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Atatürk Fethiye'de saygı ve özlemle anıldı

Atatürk Fethiye'de saygı ve özlemle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Fethiye'de de sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Fethiye'de de sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende 09.05'te 2 dakikalık siren çalıp saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından çelenk sunma töreni sona ererken, Fethiye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Özel Olgun Kültür Merkezi salonunda Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin hazırladığı program ile devam etti.

Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Emre Ahmet İnal, Cumhuriyet Başsavcısı Günsafak Karartı, Muğla eski milletvekili Sami Gökmen, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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