Atatürk Barajı'nda Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Atatürk Barajı'nda Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan yangın, balık üretim tesisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkarılma nedeni henüz belirlenemedi.

Atatürk Barajı'nda korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan yangın, balık üretim tesisine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında bulunan otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek balık üretim tesisine sıçramadan söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEVHER GÖÇMEZ - Yerel
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