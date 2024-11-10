Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Yunanistan'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. yılında, tüm yurtta ve dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan'da da anıldı. Midilli Adası'nda tatil için bulunan Türkler, yüzlerini Türkiye'ye dönerek saat 09.05'de Ata'yı saygıyla andılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında, tüm yurtta ve dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan'da da saygıyla anıldı. Ülkenin Midilli Adası'ndaki bir otelde tatil için bulunan Türkler, saatler 09.05'i gösterdiği esnada hep birlikte yüzlerini Türkiye'ye dönerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir dakikalık saygı duruşu ile andılar. Grup ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi. O esnada duygu dolu anlar yaşandı. - MİDİLLİ