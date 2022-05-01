Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Deveci mesajında, "Kültürümüz içerisinde önemli değer atfedilen bayramlarımızda, dünyanın içerisinde olduğu zor ve huzursuz koşulları bir kere daha göz önünde bulundurarak bağımızı kuvvetlendirmeli, birliğimizi ve dayanışmamızı yükseltmeliyiz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Deveci, şehitleri andığı Ramazan Bayramı mesajında şöyle dedi:

"Dayanışma ruhumuzu yükselten, bizleri manevi duygularla sararken hoşgörü ve sevgiyle kalplerimizi ısıtan Ramazan ayını bir kere daha hep birlikte geride bıraktık. Ancak Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyorken şehrimize düşen şehitlerimizin ateşi ile yüreklerimiz yandı. Samsun'un kahraman evlatları Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ve Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın şehit haberleriyle bayram evlerimiz yas evine döndü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Samsunlulara sabırlar dilerim. Memleketimizin birliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle bir kere daha anıyorum.

Kültürümüz içerisinde önemli değer atfedilen bayramlarımızda, dünyanın içerisinde olduğu zor ve huzursuz koşulları bir kere daha göz önünde bulundurarak bağımızı kuvvetlendirmeli, birliğimizi ve dayanışmamızı yükseltmeliyiz. Ramazan Bayramımızın milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."