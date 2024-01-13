Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'daki seçmenin karşısına hep beraber çıkma teklifinde bulundu

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Genel Merkezi'nin parti üyeleri ile halka yönelik iki aşamalı eğilim yoklaması kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Başkan Deveci, 5 adaya çağrı yaparak, Atakum'daki seçmenin karşısına hep beraber çıkma teklifinde bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Merve İlhan'la Haberin Penceresi programına konuk oldu. Başkan Deveci, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi'nden hayata geçirdiği projelere kadar pek çok konuda İlhan'ın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"175 BİN SEÇMENİN İRADESİ ÖNEMLİ"

Deveci, CHP Genel Merkezi'nin Atakum ve İlkadım'da parti üyeleri ile halka yönelik iki aşamalı eğilim yoklaması kararını, demokratik bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Atakum ve İlkadım'daki CHP üyelerinin kendi iradeleri önemli; ama asıl temsil ettikleri irade, Atakum'da 175 bin ve bir o kadar da İlkadım'da olan seçmenin iradesi. Bu iradeyi sandığa yansıtacak adayı, belirlemeleri önemli. Bir öneride bulunuyorum. Atakum'da altı aday var, bir araya gelelim. Türkiye'nin en güvenilir araştırma şirketini, biz seçelim. Tüm Atakum'u temsilen yüz yüze görüşerek, 175 bin seçmene göre içimizden kim öne çıkarsa, altımız birden Atakum'a, 31 Mart akşamı belediye başkanı seçilmek üzere getirelim. Bu çağrıyı yapıyorum. Bu çağrı, Türkiye için de örnek bir çağrı. Bu seçim sadece yerel seçim değil, Türkiye seçimi. Hem CHP hem de ülke için gelecek seçimi."