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Dolphin Tayfunu Asya-Pasifik'i Vurdu: 12 Ölü, 1 Milyon Tahliye

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Asya-Pasifik bölgesinde etkili olan Dolphin Tayfunu nedeniyle Çin’de 1 milyondan fazla kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, bin 300’ü aşkın uçuş iptal edildi.

Asya-Pasifik bölgesinde etkili olan Dolphin Tayfunu nedeniyle Çin'de 1 milyondan fazla kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, bin 300'ü aşkın uçuş iptal edildi. Filipinler'de en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tayfun, Japonya'da ise 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Asya-Pasifik bölgesinde etkili olan Dolphin Tayfunu, birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Çin'de şiddetli rüzgarlara ve yağışlara yol açan tayfun nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, bin 300'ü aşkın uçuş iptal edildi. Deniz trafiğinde de aksamalar yaşandı. Filipinler'de sel ve toprak kaymalarına yol açan tayfun 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya'nın Okinawa eyaletinde ise 5 kişi tayfun nedeniyle yaralandı. Uzmanlar, Dolphin Tayfunu'nun kademeli olarak etkisini yitirerek çarşamba günü itibariyle tropikal fırtınaya dönüşeceğini belirtti. Buna rağmen, tayfunun etkili olduğu bölgelerde sel ve toprak kayması riskinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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