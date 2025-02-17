Aşur Taş, Tortum'un Ahşap Oyma Geleneğini Yaşatıyor

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde yaşayan Aşur Taş, ahşap oyma sanatıyla bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor.

Yüzden fazla çeşit el yapımı ürünüyle dikkat çeken Taş, modern cihazlar kullanmadan tamamen geleneksel yöntemlerle sanatını icra ediyor. Yaptığı her bir eser, doğallığı ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

Ahşap oyma sanatındaki ustalığı ve bu alana olan katkıları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Sanatçı tanıtım kartı" ile ödüllendirilen Aşur Taş, geleneksel sanatın yaşatılması adına önemli bir rol üstleniyor. Taş'ın ürettiği eşyalar, hem günlük hayatta kullanılabilecek pratiklikte hem de sanatsal değeriyle dikkat çekiyor. Aşur Taş'ın eserleri, sadece bölge halkı tarafından değil, sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından da büyük ilgi görüyor. Usta sanatçı, gelecek nesillere bu sanatı aktarmak için çalışmalarını sürdürürken, Tortum'un kültürel zenginliğine de katkıda bulunuyor.

Alapınar Mahallesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Aşur Taş, ahşap oyma sanatının inceliklerini gözler önüne seriyor. Onun eserleri, adeta doğal malzemelerin tarihle buluştuğu bir sanat şöleni sunuyor. - ERZURUM