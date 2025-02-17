İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın

Aşur Taş, Tortum'un Ahşap Oyma Geleneğini Yaşatıyor

Aşur Taş, Tortum'un Ahşap Oyma Geleneğini Yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Aşur Taş, geleneksel ahşap oyma sanatıyla bölgenin kültürel mirasını yaşatmakta. Modern teknolojiler kullanmadan, el yapımı eserler üreten Taş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödüllendirilmiş ve sanatseverlerin ilgisini çekmiştir.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde yaşayan Aşur Taş, ahşap oyma sanatıyla bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor.

Yüzden fazla çeşit el yapımı ürünüyle dikkat çeken Taş, modern cihazlar kullanmadan tamamen geleneksel yöntemlerle sanatını icra ediyor. Yaptığı her bir eser, doğallığı ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

Ahşap oyma sanatındaki ustalığı ve bu alana olan katkıları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Sanatçı tanıtım kartı" ile ödüllendirilen Aşur Taş, geleneksel sanatın yaşatılması adına önemli bir rol üstleniyor. Taş'ın ürettiği eşyalar, hem günlük hayatta kullanılabilecek pratiklikte hem de sanatsal değeriyle dikkat çekiyor. Aşur Taş'ın eserleri, sadece bölge halkı tarafından değil, sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından da büyük ilgi görüyor. Usta sanatçı, gelecek nesillere bu sanatı aktarmak için çalışmalarını sürdürürken, Tortum'un kültürel zenginliğine de katkıda bulunuyor.

Alapınar Mahallesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Aşur Taş, ahşap oyma sanatının inceliklerini gözler önüne seriyor. Onun eserleri, adeta doğal malzemelerin tarihle buluştuğu bir sanat şöleni sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
img

Bahar Candan Survivor Yunus'a mesaj attı, eşi deliye döndü
img

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.